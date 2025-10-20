盧浮宮失竊文物清單公布

中評社北京10月20日電／據新華社報導，法國文化部19日發布消息說，9件“價值不可估量”的文物當天上午在盧浮宮博物館遭搶劫，其中一頂皇冠已找到。巴黎檢察院方面表示，正在追捕4名涉案嫌疑人。



據文化部消息，下落不明的文物包括法國國王路易·菲利普的王後瑪麗-阿梅莉和拿破侖三世的母親奧爾唐絲都使用過的冠冕、項鏈和耳飾；拿破侖的皇后瑪麗-路易絲的項鏈及耳飾；以及拿破侖三世的皇后歐仁妮的胸針和冠冕。



另據法媒報導，警方在盧浮宮外找到了遭搶劫的一頂屬於歐仁妮皇后的皇冠。這頂皇冠鑲嵌有上千顆鑽石和寶石，被發現時已經受損。



巴黎檢察院檢察官洛爾·貝屈奧告訴記者，當地時間19日9時30分左右，4名蒙面人來到盧浮宮外，分工配合操作升降裝置，從建築物外部陽台潛入室內，用角磨機打碎展櫃，搶走文物，其間還用角磨機威脅博物館保安。這些蒙面人駕摩托車逃脫。警方已經找到其中一名嫌疑人作案時穿的黃色馬甲。檢方初步認定這是一起有組織犯罪。



法國文化部長拉茜達·達蒂對媒體說：“他們（嫌疑人）沒有攻擊任何人，潛入時悄無聲息。在4分鐘內，他們破壞展示櫃，盜取文物後逃跑。”



案件發生後，盧浮宮疏散遊客，隨後宣布閉館。貝屈奧說，相信盧浮宮數日後會恢復開放。



法國總統馬克龍當晚在社交媒體發文，承諾追回文物並將作案者繩之以法，“各地正竭盡全力實現這一目標”。法國內政部長洛朗·努內茲同時表示，今後將繼續加強盧浮宮的安全措施。另有法國官員說，安全措施升級包括安裝新一代監控攝像系統、周邊入侵檢測系統，設置新的中央安保指揮中心。



盧浮宮是法國首都巴黎地標性建築，每年接待數以百萬計遊客參觀。盧浮宮曾多次發生盜竊事件，名畫《蒙娜麗莎》就曾於1911年被竊，直至兩年後才被交還。