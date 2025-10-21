專家談“十五五”規劃：堅持國內和國際相統籌

中國記協於20日舉辦“新聞茶座”活動，國家發展改革委宏觀經濟研究院國土開發與地區經濟研究所研究員賈若祥分享經濟社會發展規劃等內容（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月21日電（記者 陳思遠）黨的二十屆四中全會於10月20日至23日召開。在中國記協20日舉行的“新聞茶座”活動中，中外記者對“十五五”規劃是否考慮到中美貿易戰及全球經濟變局表示高度關切。



國家發展改革委宏觀經濟研究院國土開發與地區經濟研究所研究員賈若祥表示，“十五五”規劃在編制過程中，堅持國內和國際相統籌，中國將以自身高質量發展的確定性，應對全球環境的不確定性。



賈若祥強調，明確國際形勢是規劃編制的重要考量。中國作為對外貿易大國，2023年貨物進出口貿易額超40萬億元，與世界經濟深度融合，因此在編制經濟社會發展規劃時，始終遵循“國內國際相統籌”原則。中美貿易戰帶來的貿易形態轉變、國際發展趨勢新變化等外部環境因素，均是規劃編制中重點研判的內容。



對於“規劃能否應對未來5年貿易戰不確定性”的疑問，賈若祥表示，中央已明確當前發展面臨的“不確定、難預料因素增多”，但中國通過集中力量辦好自身事，扎實推動經濟發展、持續改善民生，以高質量發展的確定性，應對世界的不確定性。

