以軍襲擊加沙多地後稱將重新執行停火協議

中評社北京10月20日電／以色列國防軍19日以巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）違反停火協議為由，襲擊加沙地帶多地，隨後又稱將重新執行停火協議。加沙地帶民防部門說，以軍襲擊造成超過20人死亡、多人受傷。



新華社報導，以軍當晚發表聲明說，以軍動用戰機、無人機和火炮，在過去數小時內對數十個哈馬斯目標實施打擊，其中包括武器儲存設施、軍事基礎設施和火力點等。以軍戰機還投射120多枚彈藥，摧毀加沙地帶南部一處長約6公里的地下設施。以軍稱該設施被哈馬斯用於策劃和發動針對以色列的襲擊，曾用於藏匿被扣押人員。



以軍說，當天上午，以軍部隊在加沙地帶南部城市拉法拆除巴方武裝組織軍事設施時，一群武裝人員潛出地道，向兩輛以軍挖掘機開火。以方稱這次襲擊發生在“黃線”以東的以軍控制區，係哈馬斯所為，嚴重違反加沙停火第一階段協議。襲擊造成以軍士兵兩死三傷。“作為回應”，以軍空襲和炮擊拉法地區哈馬斯軍事目標，隨後擴大打擊範圍。



不過，哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅否認拉法出現“任何事件或衝突”，重申哈馬斯“仍在完全執行停火協議”。



以軍19日晚在一份後續聲明中說，根據以政府高層指示，以軍在對哈馬斯實施一系列打擊後，已開始重新執行停火協議，“以軍將繼續執行停火協議，並對任何違反協議的行為予以堅決回應”。據以色列第12頻道電視台報導，以總理內塔尼亞胡當晚與國防部長卡茨等高級安全官員會商，仍希望維持停火協議，以確保哈馬斯移交剩餘被扣押人員遺體。



加沙地帶衛生部門消息人士、醫療人員和目擊者19日告訴新華社記者，加沙地帶北部傑巴利耶鎮、中部努賽賴特難民營和扎韋達鎮、南部汗尤尼斯市等多地當天遭到以軍襲擊，造成超20人死亡，多人受傷。加沙地帶民防部門發言人馬哈茂德·巴薩勒說：“自19日清晨以來，已接到來自不同地區的20多通求救電話，除數十名傷員外，還找到了14具屍體，其中包括婦女和記者。”

