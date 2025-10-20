前三季度中國GDP同比增長5.2%

中評社北京10月20日電／國家統計局20日發佈數據顯示，初步核算，前三季度中國國內生產總值（GDP）1015036億元，按不變價格計算，同比增長5.2%。



分季度看，一季度GDP同比增長5.4%，二季度增長5.2%，三季度增長4.8%。



農業生產形勢較好，工業生產較快增長，服務業平穩增長。前三季度，農業（種植業）增加值同比增長3.6%，全國夏糧早稻產量比上年增加19萬噸，秋糧生產總體穩定，全年糧食有望再獲豐收；全國規模以上工業增加值同比增長6.2%；服務業增加值同比增長5.4%。



市場銷售穩步增長，製造業投資較快增長，貨物進出口持續增長。前三季度，社會消費品零售總額365877億元，同比增長4.5%；製造業投資同比增長4.0%；貨物進出口總額336078億元，同比增長4.0%。



核心CPI連續回升，就業形勢總體穩定，居民收入平穩增長。前三季度，全國居民消費價格指數（CPI）同比下降0.1%，扣除食品和能源價格後的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅比上半年擴大0.2個百分點；全國城鎮調查失業率平均值為5.2%；全國居民人均可支配收入32509元，同比名義增長5.1%，扣除價格因素實際增長5.2%。



“總的來看，前三季度穩就業穩經濟政策舉措接續發力，主要宏觀指標總體平穩，經濟運行保持穩中有進態勢，高質量發展取得積極成效。也要看到，當前經濟運行仍面臨不少風險挑戰，外部不穩定不確定因素較多，國內經濟回升向好基礎仍需加力鞏固。”國家統計局新聞發言人表示，下階段，要推動更加積極有為的宏觀政策落地增效，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，扎實推動高質量發展，促進經濟持續健康發展。