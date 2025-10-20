公安機關公布打擊整治網絡謠言多起典型案例

中評社北京10月20日電／據新華社報導，全國公安機關按照“淨網—2025”專項工作部署，聚焦人民群眾反映強烈的網絡謠言突出網絡違法犯罪，持續加大打擊整治力度，及時發現查處借熱點輿情事件進行造謠傳謠線索。今日，公安部公布10起打擊整治網絡謠言典型案例。



案例一：劉某明、李某洋、方某慶、盛某琳虛假擺拍“上海老伯撿拾名包後向失主勒索5萬元”網絡謠言案



近日，上海公安網安部門查明，劉某明（男，34歲）經營一家奢侈品回收店，為提升店鋪知名度、吸粉引流，夥同店鋪員工李某洋（男，25歲）通過經紀公司招募方某慶（男，62歲），前往太古匯擺拍了內容為“上海老伯撿拾名包後向失主勒索5萬元”的虛假視頻後，在某短視頻平台發布，店鋪主播盛某琳（女，29歲）作為視頻中演員出現。該視頻引發大量網民關注，大量網民給與負面評價，對當地形象造成惡劣影響，擾亂社會公共秩序。



案例二：劉某峰編造傳播“進入雲南玉溪城區必須繳費200元”網絡謠言案



近日，雲南公安網安部門查明，劉某峰（男，50歲）為吸粉引流、博取關注，在某短視頻平台發布了內容為“為了響應國家號召，即日起玉溪政府決定：凡是進入玉溪城區的必須繳納200元的城鎮維護費用，該費用可以在5年內隨意出入玉溪城區！500元可以一輩子隨意出入玉溪！”的謠言信息，引發大量網民關注、討論，對當地群眾造成誤導，擾亂社會公共秩序。



案例三：王某彪編造傳播“女兒‘王喵喵’走失”網絡謠言案



近日，浙江公安網安部門查明，王某彪（男，28歲）為吸粉引流、博取關注，使用AI工具生成了一篇內容為“女兒‘王喵喵’被人抱走”的虛假信息，並配以一張從互聯網上搜到的小女孩圖片後，在某短視頻平台發布，引發大量網民關注和討論，誤導不少熱心人士紛紛轉發、助力尋找，擾亂社會公共秩序。



案例四：李某江編造傳播“四川德陽發生液化氣罐車爆炸”網絡謠言案