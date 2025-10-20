10月17日，觀眾在第二十二屆中國國際農產品交易會的精品品牌展區參觀選購。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月20日電／據新華社報導，題：中國農業從“產品出口”轉向“體系出海”



在天津舉辦的第二十二屆中國國際農產品交易會上，信豐縣正大農業發展有限公司董事長肖播將贛南臍橙去皮切塊，邀請觀眾品嘗。展台上，臍橙酒、臍橙茶、臍橙片等深加工產品琳琅滿目。



“我們圍繞著贛州臍橙推出一系列高附加值產品，已出口至印度尼西亞、越南、馬來西亞、韓國等地，未來還將進入日本、阿聯酋等市場。”肖播信心滿滿地說。



中國社會科學院農村發展研究所農產品貿易與政策研究室主任胡冰川認為，近年來，中國農產品出口正朝品牌化、制成品化和高端化方向發展。



陝西瑞傑生態科技發展有限公司負責人告訴記者，公司有10餘個蘋果品種，其中“瑞雪”等三四個優質品種以高端禮盒形式出口，海外銷量持續攀升。



品牌化、高端化戰略正助力中國農產品以更優質形象走向世界。而除了終端產品，從育種、種植到管理的全鏈條農業服務體系，也正在加快“走出去”的步伐。



中國農機出口市場今年繼續保持強勁增勢。中國海關數據顯示，今年上半年，中國農業機械及零部件進出口總額99.8億美元，同比增長21.5%。較之去年同期，增速提升22.09個百分點。其中，出口93.05億美元，同比增長26.5%。



中國一拖集團有限公司河北大區高級經理張占軍說：“從第一台‘東方紅’拖拉機下線，到如今我們用智能農機來支撐中國智慧農業的發展，中國一拖在技術上持續取得突破。”中國一拖2024年外貿出口拖拉機近8000台，今年有望突破10000台。



在農交會的農業科技展區，幾株生物育種玉米大豆植株吸引眾多目光。專家說，它們具備優異的抗蟲耐除草劑性狀，長勢茁壯。

