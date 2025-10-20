中央政法委要求學習宣傳洛桑扎西先進事跡

中評社北京10月20日電／據新華社報導，記者20日從中央政法委獲悉，近日，中央政法委印發通知，號召全國政法機關和全體政法幹警認真學習宣傳洛桑扎西同志的先進事跡和優秀品質，忠誠奉獻、實幹擔當，忠實履行黨和人民賦予的職責使命，堅決維護國家安全和社會穩定，努力鍛造忠誠乾淨擔當的新時代政法鐵軍。



洛桑扎西同志現任雲南省迪慶州國家安全局二支隊支隊長，曾榮立個人二等功1次、三等功1次，榮獲“全國先進工作者”“全國國家安全系統二級英雄模範”“雲南省優秀共產黨員”等稱號。通知指出，洛桑扎西同志長期扎根祖國西南高寒邊疆，始終忠誠履職、擔當奉獻，衝鋒在前、敢鬥善鬥，為捍衛國家安全、維護邊疆穩定作出了突出貢獻。洛桑扎西同志是政法系統深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、堅定踐行習近平法治思想和總體國家安全觀的優秀代表，是新時代政法隊伍政治過硬、業務過硬、責任過硬、紀律過硬、作風過硬的先進典型。



通知要求，要學習洛桑扎西同志許黨許國、忠於信仰的政治品格，錘煉鐵一般的理想信念。要學習洛桑扎西同志圖新圖強、敢於開拓的奮進姿態，錘煉鐵一般的責任擔當。要學習洛桑扎西同志敢鬥善鬥、勇於衝鋒的精神品質，錘煉鐵一般的過硬本領。要學習洛桑扎西同志無名無我、甘於奉獻的崇高境界，錘煉鐵一般的紀律作風。正確認識苦與樂、得與失、名與利，腳踏實地苦幹，心無旁騖做好工作，不斷追求“有我”的作為、“忘我”的狀態、“無我”的境界，矢志不渝為黨和人民的事業不懈奮鬥。