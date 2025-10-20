阿富汗和巴基斯坦緣何打打停停？

中評社北京10月20日電／最近，阿富汗和巴基斯坦在邊境地區打打停停。卡塔爾外交部19日發表聲明說，在卡塔爾和土耳其調解下，巴基斯坦和阿富汗在卡塔爾多哈舉行談判，雙方同意立即停火，並建立機制以鞏固兩國之間的持久和平與穩定。最近這輪阿巴邊境衝突後的現狀如何？衝突緣何而起？停火協議能否如願？



現狀如何



新華社報導，阿富汗和巴基斯坦政府官員19日分別證實，雙方已達成停火協議。根據協議，雙方重申致力於和平、相互尊重以及保持牢固和建設性的睦鄰關係。兩國承諾通過對話解決爭端，不得對彼此採取敵對行動。雙方還商定25日在土耳其伊斯坦布爾再次會晤，商討落實停火協議及加強安全合作的具體機制。



此輪衝突發生後，巴基斯坦關閉了與阿富汗交界處的多個邊境口岸。記者獲悉直至20日上午，相關口岸尚未開放，導致阿富汗與外界的重要物流通道被卡，很多阿富汗的貿易、運輸、零售、粗加工企業受到較大衝擊，本就緊缺的生產和生活物資價格逐漸走高。



巴基斯坦三軍情報局外國媒體處負責人卡齊此前告訴記者，巴方此次行動旨在“清除藏匿在阿境內、近期頻繁襲擊巴境的恐怖組織據點”，“不涉及任何政治動機”。他認為，阿富汗塔利班當局未能履行其防止領土被用於針對巴基斯坦的恐怖襲擊的承諾，認為“部分外部勢力正利用喀布爾局勢牽制巴基斯坦”。



阿富汗政治分析人士薩達特認為，巴方行動帶有明確的威懾意圖，意在向阿富汗及地區各方傳遞強硬信號。他認為，若雙方缺乏有效溝通渠道，局勢“極易陷入報復循環”。

