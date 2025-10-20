想連任　內塔尼亞胡還能用加沙衝突“續命”嗎

中評社北京10月20日電／以色列總理內塔尼亞胡日前宣布將參加2026年議會選舉，並自稱能夠贏得連任。以色列媒體先前報導認為，內塔尼亞胡本屆任期試圖通過延長加沙戰事確保極右翼政黨繼續留在執政聯盟，為其執政“續命”。如今，加沙達成停火協議，又將如何影響以色列政局走向？



新華社報導，內塔尼亞胡18日參加以色列電視十四台一個節目，當被問到是否有意尋求連任時，他回答“是的”。接著，內塔尼亞胡又被追問是否會在2026年10月的選舉中獲勝，他回答“可以”。



在2022年的議會選舉中，內塔尼亞胡領導右翼陣營贏得議會多數席位,成為以色列總理。內塔尼亞胡是以色列執政時間最長的總理，累計超過18年。自1996年首次擔任總理以來，他多次擔任這一職務，曾經連續執政12年。



民調：能否連任還是未知數



本屆任期內，內塔尼亞胡疲於維繫執政聯盟、應對個人貪腐案等多重壓力。新一輪巴以衝突爆發後，內塔尼亞胡政府的應對措施遭到反對黨批評，國內屢屢爆發反對戰爭、要求釋放以方被扣押人員的大規模遊行示威。直到最近，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）達成加沙停火第一階段協議後以方被扣押人員獲釋，內塔尼亞胡的支持率才有所上升。



以色列電視十二台上周發布的民意調查結果顯示，如果以色列現在舉行選舉，內塔尼亞胡領導的利庫德集團將贏得27個議會席位，在擁有120個席位的以色列議會中仍是第一大黨。就在一個月前，同一民意調查則顯示，利庫德集團只能贏得24個席位。

