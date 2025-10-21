南大兩岸關係研討會閉幕　劉相平總結

南京大學台灣研究所所長劉相平（中評社 束沐攝） 中評社南京10月21日電（記者 束沐）經過為期一天半的討論，南京大學2025年兩岸關係研討會20日上午閉幕，南京大學台灣研究所所長劉相平發表會議總結發言。他表示，此次會議具有學術性、現實性，氣氛和諧，體現了兩岸老中青學者的各自優勢，他希望通過學術交流令兩岸關係春風化雨、實現心靈契合。



劉相平表示，此次會議論文學術性、現實性強，論文質量高，大家的調研工作非常扎實、數據全面、言出有據，而且期間適逢鄭麗文當選國民黨主席，也增加了會議話題性，引起學者熱烈討論。他說，會議上大家各抒己見，有討論、甚至有辯論，在相互理解、調侃的輕鬆氛圍中，達成共識或者分享各自故事，彼此感情更加融洽。



劉相平表示，參加此次會議的老一輩學者可謂老驥伏櫪、老當益壯、穩如泰山，是兩岸關係發展的穩定器，無論形勢如何波折，只要有他們在，兩岸和平統一的希望依然存在。同時，這次會議上有一些中青年學者俊顔新秀、小荷才露尖尖角，他們充滿活力，運用新理論、新方法和新資料，扎實進行實證研究，他們沒有包袱和心理負擔，對於民族前途和國家統一前景信心滿滿。



劉相平說，相比大陸的涉台研究的青年學者啼聲初試、展翅高飛，但由於當前兩岸交流困難，研究兩岸關係的台灣青年學者很少，或者我們對研究兩岸關係的台灣青年學者瞭解不夠，不知道有哪些人，這對兩岸關係研究的可持續性發展不利。他希望，在座學者能推薦一些台灣青年學者與大陸青年學者進行對話。



“兩岸關係要發展，年輕人是主力。國家完全統一不僅是硬實力的比拼，更需要軟實力春風化雨。”劉相平認為，通過學術界的不懈努力和奮鬥，研究如何降低兩岸緊張，推動兩岸關係和平發展、融合發展，為推進國家統一、實現心靈契合提供智慧和貢獻，這正是會議的意義所在。

