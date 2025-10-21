10月20日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京10月21日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆20日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



《環球時報》記者：據媒體報導，印尼政府正就雅萬高鐵項目債務重組問題同中方談判。個別自媒體稱“雅萬高鐵因資金短缺運營困難”。請問中方對此有何評論？當前雅萬高鐵運營情況如何？



郭嘉昆：雅萬高鐵已正式開通運營兩年。兩年來，雅萬高鐵保持安全暢通有序運行，累計發送旅客超過1171萬人次，客流量仍在持續穩定增長，經濟社會效益不斷釋放，為當地創造大量就業崗位，有力促進沿線經濟發展，受到印尼各界肯定和歡迎。



兩國政府高度重視項目發展，雙方主管部門和企業保持緊密協作，為高鐵安全穩定運營提供堅實保障。我們想強調的是，在評價高鐵項目時，除了看財務數據、經濟指標，還要看公共效應、綜合收益。中方願同印尼一道，繼續做好雅萬高鐵高質量運營，進一步發揮項目對印尼經濟社會發展和地區互聯互通的帶動作用。



彭博社記者：中美雙方即將重返談判桌。據報導，美國總統特朗普對此的最新表態是，美方將稀土、芬太尼和大豆列為將對中方提出的三大問題。請問外交部對此有何評論？



郭嘉昆：中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫、明確的。關稅戰、貿易戰不符合任何一方利益，雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題。

