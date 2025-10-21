中評現場：2025香港國際人才節開幕

香港優才及專才協會第四屆理監事換屆典禮暨2025香港國際人才節開幕式（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月21日電（記者 盧哲）為期兩日的2025香港國際人才節10月20日晚在香港會議展覽中心開幕。



作為香港首屆人才節，大會以“凝才聚智，協同發展，領航未來”為主題，廣邀政府、企業、國際組織、高校等各界翹楚齊聚香江。人才節活動多元，包括香港優才及專才協會第四屆理監事換屆典禮、第五屆香港國際人才高峰論壇、2025香港國際人才職業博覽會第四季、科學人才論壇、數字經濟人才論壇及人才優越生活論壇六大旗艦活動，全面搭建國際高端人才交流合作平台。



在20日晚舉行的香港優才及專才協會第四屆理監事換屆典禮暨2025香港國際人才節開幕式上，香港優才及專才協會創會主席駱勇首先致辭表示，優才專才等來港人才群體是香港最具競爭力的戰略資源，是香港內聯外通的重要橋樑，是香港高質量發展的重要力量，是特區政府依法施政的重要夥伴。目前香港優才及專才協會已發展成為有政策影響力、有專業服務力、有會員凝聚力的人才型、政策型、服務型、智庫型公益組織，各類別在冊會員超過15000名，通過各平台聯絡來港人才數十萬人。



駱勇表示，廣大來港人才群體以其深厚的家國情懷與卓越的專業素養，正日益成為香港打造國際高端人才集聚高地、融入國家發展大局的中堅力量。