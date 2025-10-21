美專家：特朗普對台“戰略模糊性”會搖擺

吳本立認為，特朗普的對台“戰略模糊性”會搖擺 UVA視頻 中評社華盛頓10月20日電（記者 余東暉）美中關係問題專家吳本立（Brantly Womack）認為，特朗普對於美國一直以來的對台“戰略模糊性”更具交易性，這取決於特朗普想顯示什麼，但他不認為特朗普的“戰略模糊性”會完全偏向一方，而是會出現“戰術搖擺”。美中經濟問題專家甘思德（Scott Kennedy）認為，兩岸之間最大的問題在於身份認同感不同，但他不認為短期內兩岸會發生戰爭。



弗吉尼亞大學榮休教授、弗吉尼亞大學米勒中心高級研究員吳本立和戰略與國際研究中心高級顧問、中國商務和經濟董事項目主任甘思德日前參加弗吉尼亞大學米勒中心舉行的美中關係研討會。他們對台灣問題和兩岸關係提出上述看法。



吳本立指出，自從1972年尼克松訪華與中國發表《上海公報》以來，美國對於兩岸關係（而不是稱“中台關係”，因為兩岸都自認為中國）的態度就一直是“戰略模糊性”。拜登政府的“戰略模糊性”有點偏向台灣，而特朗普政府的“戰略模糊性”更具交易性。特朗普可能在不同的日子做不同的事情，有的讓台灣高興，有的讓大陸高興，這取決於特朗普政府想顯示什麼。



吳本立說，特朗普政府會完全支持台灣嗎？“戰略模糊性”會完全偏向一方嗎？現在看起來不太可能。是否會在兩岸衝突中完全不支持台灣？那同樣看起來不可能。“戰術模糊性”是“戰略模糊性”的搖擺版。