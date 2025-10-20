特朗普：將派兵舊金山　加州州長：沒人讓你來

中評社北京10月20日電／據央視新聞：美國總統特朗普19日說，他將向舊金山派出國民警衛隊，聲稱要拯救這座“曾經偉大”的城市。



特朗普當天接受美國福克斯新聞頻道採訪，談及向芝加哥派遣國民警衛隊一事時說：“我們要去舊金山，（與芝加哥的）差別在於，舊金山的人們希望我們去那裡。”



舊金山是加利福尼亞州北部重要經濟和文化中心。今年6月以來，特朗普政府陸續向加州第一大城市洛杉磯、首都華盛頓和田納西州孟菲斯市派遣國民警衛隊，協助實施在當地備受爭議的移民執法行動。9月底至10月初，特朗普政府又決定向伊利諾伊州芝加哥市和俄勒岡州波特蘭市派遣國民警衛隊，遭當地政府起訴，這兩項行動已被聯邦法官叫停。



特朗普19日說：“舊金山的確曾是世界上最偉大的城市之一，但15年前，它出了問題……我們要讓它（舊金山）再次偉大。”



加州州長加文·紐森當天反駁“舊金山歡迎聯邦派兵”的說法。他在社交媒體平台X上寫道：“事實是，沒人想讓你們來這裡。”



18日，包括各大主要城市在內，全美多地再次舉行“不要國王”示威遊行，數百萬人參加，反對特朗普政府在移民、關稅、教育等領域的強硬政策。盧里說，舊金山當天的遊行抗議氣氛平和，14日至16日在本地舉辦的軟件業巨頭賽富時公司大型年會也安全進行，其間無嚴重犯罪事件發生。