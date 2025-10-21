新研究：每天少坐半小時　有助於提升代謝健康

中評社香港10月21日電／芬蘭圖爾庫大學參與的一項新研究表明，每天僅減少30分鐘的坐姿時間，就能改善身體利用脂肪和碳水化合物產生能量的能力，有助於提升代謝健康並降低慢性疾病風險。



圖爾庫大學日前發佈新聞公報說，長期久坐並伴隨不健康飲食容易導致能量攝入超過消耗，從而增加心血管疾病和2型糖尿病的發病風險。生活方式還會影響人體在不同狀態下切換脂肪和碳水化合物作為能量來源的能力，這種能力被稱為“代謝靈活性”。



“健康的身體在靜息時主要燃燒脂肪，而在餐後或劇烈運動時會轉向以碳水化合物為能量來源。”圖爾庫大學博士後研究員塔魯·加思韋特解釋說，“如果代謝靈活性受損，血糖和血脂水平可能升高，多餘的脂肪和糖分會被儲存起來，而不是用於能量生產。”



新華社報導，這項研究共納入64名有久坐習慣且具有多種慢性病風險因素的成年人。研究人員要求干預組每天減少1小時坐姿時間，通過增加站立或日常輕度活動實現；對照組則維持原有生活方式。實驗持續6個月，參與者的活動情況通過一種可測量身體運動變化的傳感器進行記錄。



結果顯示，成功將久坐時間減少至少半小時的參與者，在輕度運動中表現出更好的代謝靈活性和脂肪燃燒能力。站立時間增加越多，代謝靈活性改善越顯著。



加思韋特表示，這一結果說明，哪怕是輕微的日常活動增加，例如站著接電話或短時間散步，也能促進能量代謝，對體力活動不足、超重或患病風險較高的人群尤其有益。



相關成果已發表在學術期刊《斯堪的納維亞運動醫學與科學雜誌》上。