中評關注：米爾斯海默的無可奈何

米爾斯海默與斯萊茲金辯論中透露出其對華實施“攻勢現實主義”的無可奈何 中評圖 中評社華盛頓10月21日電（記者 余東暉）美國國際關係學界“大咖”米爾斯海默（John Mearsheimer）依然鼓吹他的“國強必霸”論，宣稱中國崛起後必然追求亞洲主導地位，美國也必須進行遏制。然而，面對中國實力增長的不可阻擋，看到美國深陷中東和歐洲事務，哀嘆美國工業基礎衰敗，米爾斯海默不由地顯得無可奈何。這在他最新的一次播客訪談中表現得十分明顯。



芝加哥大學傑出教授米爾斯海默在國際關係學術上的一大成就是提出“攻勢現實主義”，他所著的《大國政治的悲劇》闡述物質和財富是形成霸權的主要決定因素。他認為，美國外交政策的核心目標是成為西半球的霸主，並且防止在東半球出現類似霸主。美國的角色應是作為離岸平衡手，阻撓任何歐亞霸權國家的崛起，並且用戰爭作為阻止其崛起的最後手段。米爾斯海默更依照他的理論推測，中國難以和平崛起。因為他認為，中國將追求亞洲霸主地位，美國必然進行遏制，可能引發武裝衝突，亦即“美中必有一戰”。



米爾斯海默日前參加華府智庫史汀生中心“三方對話”播客的訪談，與該節目主持人、史汀生中心高級研究員兼俄羅斯項目主任斯萊茲金（Peter Slezkine）對談，期間兩人多有辯論。



在評估東亞形勢時，米爾斯海默用了“相對平靜”來形容，因為在中東和烏克蘭都深陷泥潭的美國最不希望看到東亞爆發重大危機。無論是拜登還是特朗普，他們都竭盡全力確保東亞不會爆發危機，因為美國無法用一種複雜或簡單的方式處理東亞危機。而中國自身也面臨內部挑戰，沒有與美國開戰的既得利益。