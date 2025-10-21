【
農業農村部實施抗秋汛搶麥播促壯苗行動
http://www.CRNTT.com
2025-10-21 11:23:03
中評社北京10月21日電／據新華社報導，農業農村部20日宣布，從當前開始到冬至（12月21日），啟動實施奮戰60天抗秋汛搶麥播促壯苗行動。
據瞭解，農業農村部將分區掛圖作戰、分類精準施策、分時有序推進，強化抗濕播種、晚播應變、冬前田管，千方百計落實小麥面積，全力以赴抓好冬前管理，培育壯苗保安全越冬。
近日，農業農村部派出7個工作組和科技小分隊，分赴黃淮海冬小麥主產省開展包保指導，推動落實政策措施和關鍵技術，協調解決困難問題，努力夯實明年夏糧生產基礎。
