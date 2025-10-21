反不正當競爭法施行　護航全國統一大市場

中評社北京10月21日電／據人民網報導，10月15日起，新修訂的反不正當競爭法正式施行



法治護航全國統一大市場



10月15日起，新修訂的反不正當競爭法正式施行。市場監管總局相關負責人介紹，修訂反不正當競爭法，進一步完善市場競爭規則，不斷強化競爭政策基礎地位，有利於優化營商環境，充分激發經營者內生動力和創新活力，為加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場提供有力的制度支撐。



新修訂的反不正當競爭法有哪些亮點？記者採訪了監管部門和有關專家。



靶向整治“內卷式”競爭，引導平台經濟脫離低質競爭



公平競爭是市場之基、活力之源。我國發展基礎和條件發生重大變化，正處於轉變發展方式的關鍵時期，我國的市場競爭形勢正面臨深刻變化。當制度供給不足、監管缺位時，市場容易陷入惡性競爭，當前部分傳統產業及平台經濟領域出現的“內卷式”競爭，不僅擾亂行業生態，更會侵蝕高質量發展根基。



“新修訂的反不正當競爭法規定國家建立健全公平競爭審查制度，有助於保障各類經營者公平參與市場競爭，同時加大了對平台經營者強制平台內經營者低於成本價格銷售、大型企業濫用優勢地位拖欠中小企業賬款等‘內卷式’惡性競爭行為的規制力度。”市場監管總局相關負責人說。



“新修訂的反不正當競爭法靶向整治‘內卷式’競爭。”國務院反壟斷反不正當競爭委員會專家咨詢組副組長、中國政法大學教授時建中介紹，具體到平台經濟領域，平台經營者的強制低價傾銷行為是“內卷式”競爭的突出表現。為此，新修訂的反不正當競爭法明確規定，平台經營者不得強制或者變相強制平台內經營者按照其定價規則，以低於成本的價格銷售商品，擾亂市場競爭秩序。禁止平台強制低價傾銷有利於引導平台經濟脫離低質競爭，推動行業回歸健康發展軌道。