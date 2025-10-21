良渚論壇：在美麗之洲感受人類文明之光

在美麗之洲感受多彩的人類文明之光——第三屆“良渚論壇”觀察（圖片來源：新華社視頻截圖） 中評社北京10月21日電／據新華社報導，這既是一場回溯文明源頭的歷史之約，更是一場連接古老智慧、致力當代發展、開啟美好未來的思想大會。



18日至20日，第三屆“良渚論壇”如約而至，來自全球60餘個國家和地區的文化遺產保護管理機構負責人、博物館館長、考古學家、歷史學家等300餘名中外嘉賓齊聚於此，聚焦文化遺產與人類文化多樣性，觸摸文化刻度，探尋文明之光。



文明根脈：探尋遠古智慧，碰撞思想火花



良渚先民是如何烹飪大米的？日本熊本大學副教授久保田慎二在論壇的交流中給出了他的研究思考。



“我們通過陶器形態和使用痕跡，推測良渚先民可能採用‘蒸煮’或‘兩次蒸’的複雜方式烹飪大米。”他以東南亞民族學案例為引，揭示了長江下游史前飲食文化對東亞乃至東南亞的深遠影響。



世界遺產是人類智慧和創造力的結晶，它們講述著不同文明的故事，承載著歷史的記憶。一場場分論壇中，來自海內外考古、大遺址保護專家學者思想交鋒不斷，深化文明對話，展現了遠古文明的歷史智慧和當代價值。



“當下的遺產保護工作不能只停留在‘國家視角’，更要看到它作為‘人類共同遺產’的普世價值。這種觀念的轉變能幫助我們真正維護人類文明的多樣性。”新加坡國立大學亞洲研究所亞洲合作研究集群負責人、澳大利亞人文科學院院士蒂姆·溫特說。



在“中華文明探源工程”首席專家、北京大學一級教授趙輝看來，要認清中國文明，不單要研究自身內涵，更要加大與其他文明研究成果和技術的交流，互相啟發，共同提高。



實踐創新：大遺址保護的“國際共識”與“本土智慧”