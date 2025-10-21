杭州市上城區綜治中心：一站式化解矛盾糾紛

中評社北京10月21日電／據新華社報導，因鄰裡糾紛溝通困難，杭州市上城區居民蔡女士近日來到綜治中心求助。“全國模範人民調解員”沈寅弟在工作室詳細瞭解情況後，主動聯繫當事人溝通。經過一番傾聽與開導，這對鄰裡後來在綜治中心面對面述說了各自心結，並在換位思考中化解了矛盾。



“有話好好說，有理慢慢講。”沈寅弟坦言，許多基層矛盾糾紛是因個人情緒而起，針鋒相對容易事態升級，有效調解及時介入則能案結事了。



從事調解工作30餘年，沈寅弟在近萬起案例中積累了豐富經驗。退休後，他應邀在上城區綜治中心設立了“金牌和事佬工作室”，繼續疏解老百姓的煩心事，並以老帶新培養一批批年輕的調解員。



堅持和發展新時代“楓橋經驗”，切實把問題解決在基層、化解在萌芽狀態。當前，浙江正大力推動綜治中心規範化建設迭代升級，作為新時代“楓橋經驗”集成改革的主抓手、深化平安浙江法治浙江建設的主平台、推進省域治理現代化的“牛鼻子”。



在杭州市上城區，持續迭代升級的綜治中心，“一站式”化解矛盾糾紛“一件事”。



——矛盾糾紛化解從“分散治理”轉向“集成服務”。



常駐隨駐部門17個，並引入仲裁、公證、鑒定、市場化調解組織等社會機構8個，確保“有人辦事”；開設28個前台窗口、7類調解室、8個功能室，引入政策咨詢、文書指導、自助打印等，支撐“一窗受理”“有事快辦”……



走進上城區綜治中心，2700平方米的大平面“一站式”集成了社會治理服務矩陣，滿足群眾矛盾糾紛化解“最多跑一地”的期待。

