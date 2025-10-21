廣西能量塊交易電量突破200億千瓦時

中評社北京10月21日電／據新華社報導，記者從廣西電力交易中心瞭解到，廣西今年首次推出能量塊交易方式，截至10月20日，交易電量突破200億千瓦時，達到205.03億千瓦時，占廣西電力市場總交易電量的15%，占廣西中長期電力交易成交筆數的90%。



“電力中長期交易像‘囤貨套餐’，提前鎖定長周期的穩定量價，而電力現貨交易則是‘實時補貨’，反映實時靈活的供需關係，按需實時下單，價格隨供需波動。”廣西電力交易中心交易組織部經理吳引航介紹，能量塊分時交易方式主要運用於中長期交易，將交易標的細化至每個小時，準確反映不同時段的電力供需及成本差異，經營主體可根據需求分時確定交易電量、電價，為電力中長期市場與現貨市場的銜接奠定了基礎。



目前，廣西能量塊分時交易主要應用於集中競價及滾動撮合等交易方式，通過釋放價格信號，引導用電戶高峰時段少用電、低谷時段多用電，發電企業高峰時段多發電、低谷時段少發電，以實現更高效、更經濟的電力系統運行；還可以幫助經營主體精準調倉，在降低全社會用電成本的同時，有效激發儲能市場發展、減輕電網調峰壓力、促進清潔能源消納，實現多方共贏。



下一步，廣西電力交易中心將持續完善交易方式，同時研究零售側分時交易，推進批發、零售分時價格有效傳導，努力打造更安全、可靠、高效、綠色、智能的電力交易平台。