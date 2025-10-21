十五五：提高人民生活品質　推動共同富裕

人工智能的應用有助於推動文旅等經濟發展，破解民生痛點。圖為10月3日，在河南濟源的全國青少年科技體育大賽上，參賽選手在進行機器人足球比賽。（圖片來源：大公網） 中評社北京10月21日電／據大公網報導，今年7月30日中央政治局會議強調，“十五五”時期要“推動人的全面發展、全體人民共同富裕邁出堅實步伐”。北京專家接受大公報記者採訪時認為，“十五五”時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎的關鍵時期，中國式現代化，民生為大，未來五年料將民生問題置於更重要位置，緊密地聚焦提高人民生活品質，完善收入分配、促進更充分就業，健全社會保障體系，增強基本公共服務的均衡性和可及性，通過制度創新、技術賦能來破解民生痛點、難點。



專家認為，優化收入分配結構對扎實推進共同富裕具有重要意義，應努力構建橄欖型收入結構，縮小收入差距、城鄉差距和地區差距。



“共同富裕是一個長期的過程”。中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員王水雄指出，中共十八大以來，中央把握發展階段新變化，把逐步實現全體人民共同富裕擺在更加重要的位置上，推動區域協調發展，採取有力措施保障和改善民生，打贏脫貧攻堅戰，全面建成小康社會，為促進共同富裕創造了良好條件。



“十五五”時期是中國在全面建成小康社會基礎上、推動全體人民向共同富裕邁出堅實步伐的關鍵階段。展望未來五年，應通過制度創新、技術賦能來破解民生“急難愁盼”，同時更注重公平與可持續發展，核心在於讓廣大人民群眾都能享受到經濟增長帶來的成果。



“做大蛋糕” 優化收入分配



王水雄指出，中國在民生領域取得了巨大成就，但仍一定程度上存在公平性不足、均衡性不夠的問題。“要分好蛋糕，首先要做大蛋糕”，增進民眾福祉與經濟社會發展是緊密相關的，衹有在持續發展中才能真正做到生活水平和福利保障的改善，將“蛋糕”普遍做大能帶給大多數人民群眾實質的獲得感、幸福感，也能為進一步完善“蛋糕”分配制度贏得時間，並進一步反過來做大“蛋糕”。



與此同時，未來五年需要進一步推進制度創新，在完善收入分配、促進更充分就業，健全社會保障體系，增強基本公共服務的均衡性和可及性等方面，提升民生福祉。王水雄認為，優化收入分配結構對扎實推進共同富裕具有重要意義，中國幅員遼闊，地域和城鄉差異大，應努力構建橄欖型收入結構，縮小收入差距、城鄉差距和地區差距，需要政府強化促進社會公平的再分配制度。

