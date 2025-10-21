“十五五”：平等對待　推動人的全面發展

中國不斷推進教育變革。江蘇南京一小學的孩子們早前在教室內體驗VR眼鏡。（圖片來源：大公網） 中評社北京10月21日電／據大公網報導，7月30日政治局會議提出，“十五五”時期要“推動人的全面發展”。專家分析指出，這一目標的實現，需要從個人和社會兩個層面協同推進，構建起全方位、多層次的發展體系。人的全面發展，是中國式現代化的重要內容。中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員王水雄指出，這意味著，從個人層面，不同性別、禀賦的人獲得更平等的對待與發展機會，在一個更龐大的社會分工系統中，憑借更少的思維束縛，快速習得經驗，實現更豐富的發展。



與此同時，人的全面發展不僅指基本物質生活得到保障，更強調精神層面的充實和心理上的健康健全。“十五五”時期，應積極推進教育變革，使教育模式要重點培養人格健全、情緒穩定的個體，通過優化課程、創新教法提升學生綜合素質與創新能力，使其具備社會責任感與創新精神。



投資於人 鼓勵多樣化發展



在社會層面，建立更加多元的評價體系，不應以單一的量化指標（如財富、官職）作為評判成功的狹窄標準，提供更多的“賽道”和更寬容的社會氛圍，以允許和鼓勵不同的人沿著多樣化的路徑發展。此外，政府在推動人的全面發展中起著基礎性作用，應加強保底性建設例如推動“人工智能＋”的應用，為人的生存和發展提供基本的物質和安全保障，這樣民眾才能有更多的精力和資源去追求更高層次的發展。



中國社科院經濟所研究員黃群慧指出，推動人的全面發展要加大“投資於人”的力度。2025年《政府工作報告》提出，推動更多資金資源“投資於人”、服務於民生，其核心政策內涵在於：圍繞人的全面發展優化資源配置，提高人力資本水平，將公共資金和國家資源優先用於覆蓋全人群、全生命周期的教育培訓，用於促進高質量就業，用於提高公共服務質量和社會保障水平，在保障和改善民生中以人力資本提升培育經濟增長新動能，形成經濟發展和民生改善的良性循環。