ESG筆墨繪就企業發展新底色

中評社北京10月21日電／據新華社報導，增長71%！“十四五”時期A股上市公司ESG報告披露的增長率，亮出責任底色。從40%到60%！可再生能源發電裝機占比的大幅提升，標記“十四五”綠色發展新里程。已達6000多家！中國企業聚力鄉村振興，潤澤萬里鄉野……



一組組躍動的數據，是中國經濟告別粗放型增長、轉向內涵式發展的“轉型實證”，是經濟結構優化升級的有力注腳。站在“十五五”新起點，眾多企業正以行動詮釋責任，以創新驅動變革，在ESG的廣闊實踐中，書寫著屬於中國式現代化的生動未來。



理念深耕：ESG凝聚發展新動能



ESG披露是度量企業可持續發展成色的標尺。眾多企業主動披露ESG相關報告，是在新發展格局中向高質量未來遞交的“硬核”答卷。



“ESG已從全球可持續發展領域的理念共識，加速演變為衡量企業核心競爭力的關鍵維度。”中國國新總會計師劉學詩如是說。



這種轉變並非偶然。“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要提出“推動綠色發展，促進人與自然和諧共生”，ESG核心理念與國家發展藍圖高度契合。



五年來，ESG相關報告披露率穩步提升。截至2025年9月，2521家A股上市公司發布2024年度ESG相關報告，占2024年存續的A股全部5383家上市公司的比例為46.83%。2024年度ESG相關報告披露數量較2021年同比增長71%。



ESG發展質量也實現顯著躍升。截至2024年底，滬市共有342家上市公司被納入明晟（MSCI）ESG評級，其中100家公司在最新一次評級中獲得等級提升，AAA－A等級公司數量增至52家。



ESG，正從紙面的理念與承諾，轉化為行動中的具體實踐。