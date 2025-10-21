長白山：踐行兩山理念　守護東北水塔

這是冬日長白山天池景色。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月21日電／據新華社報導，長白山——東北“水塔”，東北亞生態屏障，聯合國教科文組織“人與生物圈計劃”自然保留地，是我國極具代表性的自然生態系統和珍稀物種栖息地。



新中國成立以來特別是新時代以來，吉林省牢固樹立和踐行“兩山”理念，像保護眼睛一樣保護長白山生態環境，承壓前行，厚植綠色底色；通過高水平保護塑造發展新動能、新優勢，破解難題，拓寬轉化路徑。



如今的長白山，動植物種類豐富，旅遊市場“冬夏兩旺”，民生福祉持續增進，越來越多群眾在長白山共享自然之美、生命之美、生活之美。



護綠 築牢綠色屏障



“快看，是老虎！”



2024年冬，長白山自然保護管理中心（以下簡稱長白山保護中心）王池管理站巡護員張星在長白山錦江大峽穀一帶發現野生東北虎實體——這是時隔30年，這片林海再聞“虎嘯”。



看著這只雄壯東北虎踏雪而行的畫面，退休多年的長白山自然博物館原館長朴龍國紅了眼眶：“護了一輩子的林，盼了多少年，野生東北虎又回來了！”



這份期盼，也藏在長白山保護中心歷史展覽館的時光長廊里。



1960年4月，作為新中國第一批自然保護區，長白山自然保護區成立，拉開這片“歐亞大陸東緣生態屏障”系統性保護的序幕。



戀在長白山，心在長白山，情在長白山。