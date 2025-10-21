海峽兩岸社團交流節精彩紛呈

中評社北京10月21日電／據中國台灣網報導，“這是我第二次帶隊參加海峽兩岸社團交流節，我們一行有10餘人，來自台灣各個行業，還有幾名學生。每年參訪內容有所區別，今年的科技領域參訪特別吸引我，相信會很有收穫。”台灣雲林縣青年工作協會榮譽理事長蔡宏彬對記者說。



以“百團牽手 百花齊放”為主題的2025海峽兩岸社團交流節近日在北京開幕。活動由北京海峽兩岸民間交流促進會和朝陽區人民政府共同主辦，近百個台灣民間社團的360餘名台灣嘉賓參加。



開幕式上，海峽兩岸關係協會會長張志軍致辭表示，在新時代黨解決台灣問題的總體方略指引下，在一個中國原則和“九二共識”基礎上，推動兩岸交流往來是民心所向。社團交流是兩岸民間互動的重要紐帶，海峽兩岸社團交流節是兩岸民間交流的重要品牌活動，希望兩岸社團以此次交流節為契機，深入互動聯誼，持續擴大兩岸各領域合作，促進民心相通、心靈契合，進一步塑造祖國必然統一大勢。



“兩岸關係發展的根基在民間，動力在人民，希望兩岸社團朋友借助交流節平台深化交流合作。”北京市政協副主席、北京海促會會長王紅致辭表示，兩岸同胞同根同源，交流合作是大勢所趨。作為專業從事海峽兩岸交流的社會團體，北京海促會秉持“兩岸一家親”理念，團結凝聚兩岸社團，深入開展京台各領域交流合作。



台灣海基會前副董事長兼秘書長高孔廉致辭表示，兩岸交流是促進兩岸民眾相互瞭解、互利互惠、共享紅利的康莊大道。面對當前局勢，更應排除干擾、積極溝通，通過社團交流推動兩岸融合，以實際行動回應兩岸民眾對和平發展的期盼。



活動現場，兩岸文化藝術界代表同台獻藝，帶來音詩畫表演、歌曲演唱、舞蹈表演等節目。集結約40家特色攤位的兩岸市集也同步登場，統一、康師傅、北冰洋等兩岸知名品牌悉數亮相，蚵仔煎、雞翅包飯、大腸包小腸、台式菜煎餅等寶島地道美食飄香。台灣伴手禮、北京非遺老字號和文創產品引人駐足，帶領市民與遊客一站式感受京味京韻、寶島風情。



鳳城食品（北京）有限公司運營主管、台青湯雯喻對記者說，許多來參加市集的大陸市民和遊客，對台灣特色伴手禮很感興趣，綠豆肉鬆、香菇鹵肉等綠豆凸口味吸引不少好奇的眼光，最受歡迎的當屬鳳梨酥。