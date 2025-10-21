開封市龍亭區台辦開展紅色主題觀影活動

活動現場。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京10月21日電／據中國台灣網報導，10月20日，開封市龍亭區台辦組織開展“賡續英雄血脈·共築和平共識”紅色主題觀影活動，邀請轄區內30餘名台胞台屬及社區居民共同觀看紅色影片《志願軍第三部：浴血和平》，以光影為媒傳承紅色基因，凝聚兩岸同胞共促和平發展的思想共識。



影片聚焦抗美援朝“邊談邊打”的關鍵階段，通過雙線敘事展現了志願軍在戰場與談判桌上的雙重堅守，生動詮釋了“和平是用鮮血與犧牲打出來的”深刻真理。林月明用石塊擺出的和平鴿意象，姚慶祥以生命踐行“不開第一槍”的誓言等片段，深深觸動了在場的台胞台屬們。台屬李女士表示：“今天看到影片中的志願軍哪怕只剩最後一個人，也絕不後退的場景，我才真正明白‘保家衛國’這四個字的重量。兩岸同胞同根同源，這份為了家國挺身而出的勇氣，是刻在骨子裡的共同基因，我們一定要銘記歷史，珍愛和平。”



此次觀影活動不僅是一次深刻的愛國主義教育活動，更是增強兩岸同胞情感共鳴、思想同頻的重要舉措。下一步，開封市龍亭區台辦將持續開展形式多樣的兩岸文化交流活動，以共同歷史記憶凝聚情感認同，引導台胞台屬傳承英雄精神，為推動兩岸關係和平發展貢獻力量。

