丘應樺訪問土耳其　推廣香港跳板角色

圖示丘應樺（左）與土耳其共和國總統府投資與金融局局長A Burak Dağlıoğlu（右）會面後合照。（政府新聞處圖片） 中評社北京10月21日電／據文匯網報導，商務及經濟發展局局長丘應樺10月20日（伊斯坦堡時間）訪問土耳其伊斯坦堡，推廣香港的獨特優勢及作為促進雙向投資及貿易的跳板角色，加強香港與土耳其的夥伴關係。



丘應樺首先與土耳其共和國總統府投資與金融局局長A Burak Dağlıoğlu會面，介紹香港最新的經貿發展，以及招商引資的主要措施，以鞏固香港作為國際貿易中心及商業樞紐的地位。他亦簡介香港最新成立的內地企業出海專班，以協助內地企業開拓包括土耳其在內的海外市場。雙方並就投資推廣策略及加強兩地在“一帶一路”倡議等多個領域的合作交換意見。



丘應樺隨後與土耳其對外經濟關係委員會成員舉行商務圓桌會議，向他們分享香港在“一國兩制”下的獨特優勢及為經濟注入動力的最新舉措，例如北部都會區和電子商貿的發展。因應環球經濟格局的轉變，不同經濟體均積極拓展新興市場以應對挑戰。丘應樺指出，香港是土耳其企業開拓東南亞及粵港澳大灣區市場的理想跳板，同時作為重要平台讓有意拓展海外業務的內地企業透過香港“走出去”，促進雙向貿易和投資，讓各方受惠。



此外，丘應樺禮節性拜會伊斯坦堡省長Davut Gül，介紹香港在不同領域的最新發展，並就加強香港與土耳其的商貿合作交換意見，以建立更緊密的雙邊關係。他亦簡介粵港澳大灣區的發展，以及為土耳其企業帶來的機遇。



晚上，丘應樺出席由投資推廣署及香港貿易發展局合辦的商務晚宴，推廣香港優越的營商環境和內聯外通的獨特優勢。他向約30位出席的商界領袖表示，香港與土耳其雙邊貿易關係良好，即使受前所未有的疫情衝擊，過去五年，兩地的商品貿易平均增長約百分之四。



丘應樺指出，香港和土耳其均為各自區域內的重要門戶。香港地理位置優越，位處亞洲的中心，成為開拓中國內地和亞洲市場的貿易和投資門戶。他亦與嘉賓分享香港作為全球第五大貿易經濟體（僅次於中國內地、歐洲聯盟、美國和日本）、全球第三大金融中心、最大的離岸人民幣中心，以及全球最自由經濟體等的優勢。