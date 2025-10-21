香港行政立法高效合作　良政善治惠市民

中評社北京10月21日電／據文匯網報導，行政立法間的良性互動是市民美好生活的前奏。落實“愛國者治港”原則、完善選舉制度後，香港發生了翻天覆地的變化。過去幾年，行政立法雙方高效嚴謹的合作，為市民提供了快而好的政策與服務，讓他們實實在在的生活得到進一步改善，讓他們的日子更有奔頭。香港文匯報訪問多位香港市民，他們無不感嘆良好和諧的政治環境，讓他們獲益，過去擾攘失序的議會廳是讓他們感到無力的夢魘。他們希望未來這樣的環境可以保持，希望下一屆立法會仍然保持本屆的高質素，他們相信這會令自己的生活更美好。



讚區議員及關愛隊都幫到手 街坊：要叫朋友一齊投票支持



利東商場外一條斑馬線的位置困擾街坊多年，但以往混亂的政治環境，讓這一小事遲遲無法改善。但如今的政治環境，令這一切有了轉機。立法會議員和當區區議員近兩年多次實地考察並進行民意諮詢，政府現已提出遷移斑馬線的初步設計方案並進行社區諮詢。



香港文匯報記者昨日到現場觀察情況，住在利東邨東昇樓的黃太太和住在漁安苑的劉太太均表示，這個問題存在已久，很多街坊為了方便，都不會選擇走現有的斑馬線，而是會走旁邊靠近商場出口的馬路，雖然距離不遠，但這仍然事關居民安全，她們亦很感激議員們的跟進。



無獨有偶，家住綠楊新邨逾20年的梁女士昨日接受香港文匯報訪問時亦提到，從完善選舉制度後的立法會，到重塑後的區議會和有關愛隊參與的地區治理體系，她樂見香港社會一步步落實“愛國者治港”，社區氣氛更加融洽和諧，互助氣氛高漲，因為她也是切切實實的受惠者。



“以前從沒見過區議員”



“現在『愛國者治港』下選出來的立法會議員、區議員，是會聆聽居民所需的，至少大家『投訴有門』。”黃太太回憶以前區內反對派當道，很多問題就一直拖延不解決，“當時我反映過，街邊有泡沫箱積水產生蚊患，經過多日也沒有解決。最令我覺得痛心的是疫情期間，有很多長者一大早就去排隊買口罩給家人返工用，那時候區議員不作為，不會關心這些受凍受累的長者，反而自己去參加活動作秀。”如今提起，黃太太依然十分氣憤。