南歐九國呼籲人道主義援助進入加沙不受阻

中評社北京10月21日電／據新華社報導，地中海地區歐盟國家領導人會議20日在斯洛文尼亞海濱城市波爾托羅日舉行，呼籲確保人道主義援助不受阻礙地進入加沙地帶，並敦促國際社會再次努力實現中東地區持久和平。



法國、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、克羅地亞、馬耳他、塞浦路斯和東道主斯洛文尼亞等南歐9國領導人或代表，以及歐盟委員會主席馮德萊恩出席這次峰會。會議主要討論增強歐洲競爭力和中東地區局勢。



斯洛文尼亞總理戈洛布在聯合新聞發布會上表示，與會國家歡迎近期加沙停火及和平計劃，“但我們希望看到這一計劃全面實施，而不僅僅是停留在初始階段”。



戈洛布說：“絕對沒有任何理由阻止人道主義援助。我們期待拉法口岸和其他過境口岸重新開放，以確保援助物資能夠順利進入加沙。”



馬耳他總理阿貝拉表示，各國領導人對加沙和平進程“謹慎樂觀”，“要結束這場人道主義危機，還有很多工作要做”。



加沙停火第一階段協議於10日生效，內容包括以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）停火並交換被扣押人員、人道主義援助物資進入加沙、以色列軍隊從加沙地帶部分地區撤離。目前，以色列政府以哈馬斯未能按時移交所有以方被扣押人員遺體為由，無限期推遲開放對加沙地帶人道主義援助至關重要的拉法口岸。