全球首個國際調解院在港成立

李家超Facebook圖片 中評社北京10月21日電／據文匯網報導，國際調解院今日在香港舉行開業儀式。30餘個國際調解院公約締約國和簽署國以及香港特區各界近200名代表共襄盛舉，見證全球首個專門以調解方式解決國際爭議的政府間國際組織落戶香港。



國際調解院理事會主席、外交部副部長華春瑩致辭表示，短短5個月內，國際調解院實現了公約簽署、生效和開業運營，速度之快在國際組織建設史上十分罕見，充分表明國際調解院順應時代潮流，受到國際社會的廣泛支持。



華春瑩回顧道，80年前，聯合國成立的初衷是“欲免後世再遭今代人類兩度身歷慘不堪言之戰禍”。80年後的今天，世界和平與安全仍未完全實現，人類站在新的十字路口，必須在和平與戰爭、對話與對抗、共贏與零和之間作出選擇。在此背景下，習近平主席提出全球治理倡議，明確了倡議的五大核心理念，即奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向，為破解全球治理赤字指明了方向，為構建更加公正合理的全球治理體系貢獻了中國智慧。



華春瑩指出，建立國際調解院的理念與全球治理倡議高度契合，是國際法治領域的新舉措。國際調解院奉行和解合作和諧，堅持公平公正公道，秉持共商共建共享，倡導以人為本，注重務實導向，將為構建人類命運共同體注入法治正能量。



華春瑩感謝各國選擇將國際調解院總部設在香港，這既是對中國的信任，也是對香港未來的信心。她說，香港以多元法律文化、豐富法律人才儲備和一流法律服務著稱，國際調解院的成立必將進一步提升香港的法治形象，助力香港打造“調解之都”。



華春瑩續說，在為當下成就喝彩的同時，我們也應清醒地認識到，國際調解院的發展仍任重道遠，需要各方持續不懈、攜手努力。作為國際調解院的發起國和東道國，中國堅定支持國際調解院，歡迎更多國家積極加入，充分利用國際調解院為和平解決國際爭端作出新貢獻。