國際調解院開幕　李家超與華春瑩會面

李家超Facebook圖片 中評社北京10月21日電／據文匯網報導，行政長官李家超今日上午出席國際調解院總部大樓舉行的國際調解院開業儀式表示，衷心感謝中央大力支持國際調解院總部落戶香港，以及國際調解院各簽署國對香港的信任。他很有信心在所有締約國共同努力及在秘書長的領導下，國際調解院將成為透過相互尊重及理解化解爭端而備受尊崇及信賴的機構。



李家超表示，國際調解院履行《聯合國憲章》規定以調解等和平方式維護國際和平與安全的使命，隨著國際調解院總部落戶香港，反映中央政府對香港的重視和國際社會對香港發展的信心，亦鞏固香港作為國際法律及爭議解決服務中心的定位。香港會繼續積極深化國際交往合作，支持國際調解院提供友好、靈活、經濟和高效的調解服務，為和平解決國際爭議提供一個新平台。



下午，李家超在律政司司長林定國陪同下，與到港出席國際調解院開業儀式的外交部副部長華春瑩會面。李家超強調，代表特區政府歡迎華副部長訪港，並表示很欣喜看見在中央政府的大力支持下，香港特區可擔當如此重要的角色，讓首個及唯一一個專門以調解方式解決國際爭議的政府間國際組織正式落戶香港，與設於海牙、專門以其他方式解決爭議的聯合國國際法院和常設仲裁法院看齊。



李家超說，熱切期待世界各地人士來港以調解及其他方式解決爭議，加強香港作為國際法律及爭議解決服務中心的地位，預期為香港帶來正面經濟效益。國際調解院的落戶會為香港創造更多就業機會，如調解員、翻譯員、研究員和行政人員等，並吸引國際法律專業人士和學者來港，有助推動法律實務、研究和國際司法合作的發展，加強香港的國際法律網絡。



李家超還說，在今年《施政報告》提到，特區政府會全力支持國際調解院的工作，並會積極舉辦國際會議、專業培訓、實習計劃等，爭取香港青年和法律人才參與和服務國際調解院的工作，為香港培育更多國際調解人才。他相信有關措施將進一步強化香港作為國際法律樞紐和調解之都的地位，呼應香港特區在“十四五”規劃下建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心的重要舉措。