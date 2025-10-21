機場貨機墮海　消防緊急救援

消防人員透過逃生滑梯協助貨機4名機組人員離開機艙。消防處提供 中評社北京10月21日電／據文匯網報導，香港國際機場20日清晨發生貨機滑出跑道嚴重致命事故，一架由阿聯酋杜拜抵港的貨機，今日（20日）凌晨在香港國際機場降落後，突然偏離跑道撞向機場保安公司巡邏車後，飛機連同巡邏車墮海致車上兩人罹難。機場消防人員在確認事故位置後，兩分鐘已抵達現場展開海上拯救，兩小時內完成救援過程，包括協助事貨機上4名機組人員離開機艙、尋獲巡邏車海底位置及救出被困兩名人員；事故中，消防處迅速調派213名消防人員及救護人員、45輛消防車、2艘指揮船、5艘快艇及24輛救護車。



消防處助理處長（新界南）於文陽在記者會上表示，今日清晨3時53分，機場航空交通管制中心當值人員啟動飛機事故警鐘，通報機場各單位發生飛機事故。至清晨3時55分，當確認事故位置位於機場北下水點附近，涉及一架阿聯酋航空貨機；機場消防人員在確認地點後，2分鐘抵達現場展開救援工作。現場可見，涉事貨機的機身折斷成兩截，在海面上載浮載沉，4名機組人員在打開的機艙門旁等待救援，消防人員透過逃生滑梯4名機組人員離開機艙。另一方面，消防員得知有一輛巡邏車受事故波及墮海後，消防員同步展開水上及水下救援，並派員陸上包括北跑道兩側各500米範圍內進行搜索。



於文陽續說，消防潛水員在約40分鐘後，在離岸約5米外及7米水深海底位置發現墮海巡邏車，在車內找到兩名被困人士。其後，消防人員亦進入涉事貨機機艙，確認艙內無其他被困人員；同時，消防蛙人利用水底機械人搜索附近水域，確保無其他失蹤人士。



消防處高級助理救護總長（港島及行動支援）（署理）唐思豪表示，救護工作方面，消防處除派出流動傷者治療車及大型救護車外，並安排醫院管理局的緊急醫療隊到場協助，同時應用大量傷者檢傷分流系統處理事件。現場共處理6名人士，其中4名貨機機組人員未有受傷，全部被送北大嶼山醫院檢查。至於墮海巡邏車，41歲男司機在水底被救出後，救護人員於清晨5時27分接觸傷者，即時為其進行心肺復甦法及注射腎上腺素，傷者被送北大嶼山醫院經搶救，至早上6時26分證實死亡；另巡邏車內30歲男乘客，救護人員於清晨5時52分接觸傷者，他在5時55分由醫院管理局緊急醫療隊醫生在現場宣告死亡。



擁有肇事飛機的土耳其 ACT Airlines 發表聲明，表示對事故中兩名死者的家屬和親友，致以最深切哀悼和慰問，並會就事故調查與有關當局全力合作。相關部門正對今次事故展開調查，ACT Airlines 正與官方團隊保持密切聯繫，並繼續全力配合調查工作。