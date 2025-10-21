中方呼籲維護以聯合國為核心的國際體系

中評社北京10月21日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽20日表示，在當前變亂交織的國際形勢下，國際社會更需要維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。



耿爽在第80屆聯大第六委員會“《聯合國憲章》和加強聯合國作用特別委員會報告”議題下發言說，今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年，是銘記歷史、開創未來的重要時刻。《憲章》奠定了戰後國際秩序，鑄就了當代國際法基礎，承載著聯合國的初心和使命。



耿爽說，不久前，中方提出全球治理倡議，呼籲堅持主權平等，堅持國際法治，堅持多邊主義，堅持以人為本，堅持力求實效。中方願以全球治理倡議為指引，與各方共同維護《憲章》宗旨和原則，踐行共商共建共享的全球治理觀，推動構建更加公正合理的全球治理體系，攜手邁向人類命運共同體。



耿爽強調，維護國際和平與安全是各國對《憲章》的莊嚴承諾。國際社會要共同遵守《憲章》宗旨和原則，尊重各國主權獨立和領土完整，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持和平解決爭端，反對動輒使用武力或以武力相威脅。中方重申，安理會制裁應以促進有關問題的政治解決為目標，以《憲章》宗旨和原則為遵循，以窮盡其他和平手段為前提，並最大限度降低對普通民眾和第三國的影響。各方應全面、嚴格執行安理會制裁決議，堅決反對未經安理會授權或超出安理會授權的單邊制裁。



耿爽強調，和平解決國際爭端是《憲章》基本原則之一。中方重視並堅持該原則，一貫主張當事國通過對話協商以和平方式解決國家間爭端，充分尊重當事國自主選擇爭端解決方式的權利。作為負責任大國，中方始終致力於推動和平解決國際爭端，在烏克蘭危機、巴以衝突等熱點問題上秉持客觀公正立場，積極開展外交努力，為推動危機和平解決發揮建設性作用。



耿爽說，今年5月，中方與志同道合的國家一道發起成立國際調解院。作為世界上首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間法律組織，調解院填補了國際調解領域的機制空白，為高效和平解決國際爭端提供了重要公共產品。調解院已於今天在中國香港正式開業。中方歡迎更多的國家加入調解院，歡迎更多的國家和國際組織與調解院開展合作。中方將繼續與各方一道，堅定捍衛《憲章》權威，維護聯合國地位，弘揚多邊主義，促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體。