中評現場：香港國際人才職業博覽會開幕

香港特區政府創新科技及工業局副局長張曼莉發表視頻致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月22日電（記者 盧哲）“2025香港國際人才職業博覽會第四季”暨“第五屆香港國際人才高峰論壇”開幕典禮21日在香港會議展覽中心舉行。



2025香港國際人才節20日及21日在香港會議展覽中心舉行。作為香港首屆人才節，大會以“凝才聚智，協同發展，領航未來”為主題，廣邀政府、企業、國際組織、高校等各界翹楚齊聚香江。人才節活動多元，包括香港優才及專才協會第四屆理監事換屆典禮、第五屆香港國際人才高峰論壇、2025香港國際人才職業博覽會第四季、科學人才論壇、數字經濟人才論壇及人才優越生活論壇六大旗艦活動，全面搭建國際高端人才交流合作平台。



在21日舉行的“2025香港國際人才職業博覽會第四季”暨“第五屆香港國際人才高峰論壇”開幕典禮上，香港特區政府創新科技及工業局副局長張曼莉視頻致辭表示，在各界持續支持下，香港正全力構建國際化的產學研協同體系，為全球專業人才拓展發展空間。在國家“十四五”規劃引領下，香港堅定不移地推進國際創新科技中心建設，特區政府堅決貫徹國家決策部署，將人才發展提升至戰略高度。經過一段時間的努力，香港在創新領域取得顯著成果：在全球創新指數排名中躍升至世界第八位，而香港、深圳、廣州組成的創新集群更位列全球第一。



“我們的初創企業也表現優異——創投基金在過去一年完成的交易數量已超過前三年總和，目前香港初創企業總數突破4700家，其中人工智能、生物科技等領域表現尤為亮眼。這些成績不僅彰顯香港的創新活力，也反映出我們持續優化創新生態的成效。”張曼莉說，“與此同時，我們正全力推進多項創科基建，完善創科生態圈。香港研發院的兩所中心將於明年投入運營，生命健康研發院和人工智能研發院的籌建工作也將在明年完成。此外，我們正加速建設第三個InnoHK創新香港研發平台，聚焦可持續發展、先進製造等前沿領域，為科研人才打造世界級的創新舞台。”