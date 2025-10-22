中評鏡頭：香港國際人才節人氣旺

2025香港國際人才節20日及21日在香港會議展覽中心舉行（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月22日電（記者 盧哲）2025香港國際人才節20日及21日在香港會議展覽中心舉行。作為香港首屆人才節，大會以“凝才聚智，協同發展，領航未來”為主題，廣邀政府、企業、國際組織、高校等各界翹楚齊聚香江。人才節活動多元，包括香港優才及專才協會第四屆理監事換屆典禮、第五屆香港國際人才高峰論壇、2025香港國際人才職業博覽會第四季、科學人才論壇、數字經濟人才論壇及人才優越生活論壇六大旗艦活動，全面搭建國際高端人才交流合作平台。



其中，2025香港國際人才職業博覽會第四季聚焦“八大中心全行業”專場，聯合人才節展區共吸引逾70家來自金融、創科、文化藝術、貿易、航運、航空、法律等各領域的知名企業和機構參展，向廣大人才展示品牌形象與業務亮點等，並提供大量優質崗位，如雲端工程師、合規經理、客戶經理、投資策略專家、市場專員等。人才可與企業直接交流，拓展職業發展機遇。



中評社記者21日在現場看到，位於主會場外的2025香港國際人才職業博覽會第四季“人氣滿滿”，來自內地及香港的不同僱主攤位都圍滿了前來參觀、咨詢的人士。提供即場面試的攤位前排起長隊。有現場求職的青年告訴中評社記者，希望能找到與自己學習的信息技術專業相關的職位。而前來參展的南沙、珠海等內地展商表示，希望能吸引更多香港人才，增加企業活力。



