駐日美軍岩國基地水體檢出“永久性化學物”

這是2023年11月25日在日本沖繩拍攝的美軍普天間基地。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月21日電／據新華社報導，日本山口縣岩國市一個市民團體20日發布的調查結果顯示，駐日美軍岩國基地附近水體中所含全氟和多氟烷基物質超標，這種“永久性化學物”恐對附近居民健康造成影響。



這一市民團體本月早些時候對美軍岩國基地附近一處水體進行水質檢測。結果顯示，這處水體中所含全氟和多氟烷基物質濃度為每升水134.4納克，為日本國家標準的約2.7倍。去年11月和今年5月實施的兩次檢測中，這一水體所含這類物質同樣超標。



該市民團體表示，美軍和自衛隊基地周邊遭全氟和多氟烷基物質污染已成為“全國性問題”，上述調查結果意味著岩國基地附近水體處於“慢性污染狀態”，該水體可能成為二次污染源，影響更廣泛區域。



該市民團體要求山口縣和岩國市政府進入美軍基地內展開調查，以確定污染源，保護居民健康



全氟和多氟烷基物质难以降解，会在环境和人体中累积，被称为“永久性化学物”。专家指出，长期大量饮用被这类物质污染的水可能影响生殖健康和儿童生长发育，甚至引发乳腺癌、前列腺癌等疾病。



2023年以来，日本冲绳县、大阪府和东京都等地接连曝出水体中全氟和多氟烷基物质含量超标，附近居民血检異常。由於事发区域大多邻近驻日美军基地和日本自卫队基地，这些基地被视为可能的污染源。