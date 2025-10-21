【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本自民黨與維新會正式就聯合執政達成一致
http://www.CRNTT.com
2025-10-21 15:10:46
在位於日本東京的日本國會，日本自民黨總裁高市早苗（右）與維新會黨首吉村洋文在記者會上握手。（圖片來源“新華社
中評社北京10月21日電／據新華社報導，10月20日，在位於日本東京的日本國會，日本自民黨總裁高市早苗與維新會黨首吉村洋文在記者會上握手。
日本執政黨自民黨與日本維新會20日舉行黨首會談並簽署協議文件，正式就聯合執政達成一致。維新會方面確認將在21日召集的臨時國會首相指名選舉中支持自民黨候選人高市早苗。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本擬21日選新首相 朝野角力陷混戰
(2025-10-15 14:45:02)
日本政局生變 綠黨團：台日關係持續深化
(2025-10-15 14:13:59)
中評關注：賴清德不妥協持續朝紅線推進
(2025-10-13 00:21:29)
盧信吉：高市早苗能否拜相仍存有變數
(2025-10-13 00:08:07)
日本執政聯盟突然破裂帶來哪些變數
(2025-10-11 11:54:57)
高市早苗開局不順 與公明黨談判陷僵局
(2025-10-09 14:35:50)
李世暉：高市早苗調整台灣有事論調機會高
(2025-10-09 00:25:14)
李世暉：高市早苗很難突破日本外交框架
(2025-10-09 00:14:22)