日本自民黨與維新會正式就聯合執政達成一致

在位於日本東京的日本國會，日本自民黨總裁高市早苗（右）與維新會黨首吉村洋文在記者會上握手。（圖片來源“新華社 中評社北京10月21日電／據新華社報導，10月20日，在位於日本東京的日本國會，日本自民黨總裁高市早苗與維新會黨首吉村洋文在記者會上握手。



日本執政黨自民黨與日本維新會20日舉行黨首會談並簽署協議文件，正式就聯合執政達成一致。維新會方面確認將在21日召集的臨時國會首相指名選舉中支持自民黨候選人高市早苗。