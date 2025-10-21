】 【打 印】 
日本自民黨與維新會正式就聯合執政達成一致
http://www.CRNTT.com   2025-10-21 15:10:46


在位於日本東京的日本國會，日本自民黨總裁高市早苗（右）與維新會黨首吉村洋文在記者會上握手。（圖片來源“新華社
　　中評社北京10月21日電／據新華社報導，10月20日，在位於日本東京的日本國會，日本自民黨總裁高市早苗與維新會黨首吉村洋文在記者會上握手。

  日本執政黨自民黨與日本維新會20日舉行黨首會談並簽署協議文件，正式就聯合執政達成一致。維新會方面確認將在21日召集的臨時國會首相指名選舉中支持自民黨候選人高市早苗。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：