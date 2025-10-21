玻利維亞新總統能否化解經濟困境

10月19日，在玻利維亞塔裡哈，基督教民主黨候選人羅德里戈·帕斯·佩雷拉在一處投票點展示手中選票。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月21日電／據新華社報導，玻利維亞最高選舉法院19日晚宣布，中右翼基督教民主黨候選人羅德裡戈·帕斯·佩雷拉贏得總統選舉。他將於11月8日開始執政。



專家和媒體解讀，帕斯以溫和務實的中間路線獲得各階層選民支持，他的勝選也結束了玻利維亞近20年由左翼政府執政的歷史。玻利維亞當前面臨多重經濟困境，新政府能否落實改革主張、實現有效治理，將成為新總統帕斯的重要課題。



溫和派“黑馬”勝選



玻利維亞19日舉行總統選舉第二輪投票。最高選舉法院的快速計票結果顯示，中右翼基督教民主黨候選人帕斯獲54.5%選票，右翼“自由”聯盟候選人、前總統豪爾赫·基羅加獲45.5%選票。帕斯贏得總統選舉。



帕斯現年58歲，曾任玻南部塔里哈市市長和塔里哈省參議員。帕斯在總統選舉首輪投票前的民調中排名並不靠前，但他卻以32.1%的得票率領跑首輪投票，最終又在第二輪投票中獲勝。帕斯的多位父輩曾深度參與玻政治並具有較強左翼色彩，但帕斯此次選擇溫和務實路線參選。



在經濟領域，帕斯承諾要實現經濟增長，帶領玻利維亞走出經濟困境。他主張以稅收政策激勵中小企業、改善營商環境、推進能源轉型、下調關稅、穩定匯率等，強調把財政資源在中央與地方平均分配。



在內政方面，他提出推進司法改革和打擊腐敗，並著力發展職業技術教育。針對玻國內約一半的原住民人口，帕斯表示將捍衛原住民自治權。



玻利維亞政治分析人士何塞·烏加特認為，帕斯之所以勝選，關鍵在於兩點：一是爭取到溫和派選民的支持，二是贏得左翼 “爭取社會主義運動” 黨的部分支持者；帕斯在競選中體現的“溫和力量”更契合玻利維亞民眾積極求變的願望。

