俄美“建設性討論”　特朗普不認為烏會贏

10月17日，在美國首都華盛頓白宮，美國總統特朗普（左二）歡迎烏克蘭總統澤連斯基（左三）。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月21日電／據新華社報導，俄羅斯外交部20日發表聲明說，俄外長拉夫羅夫當天與美國國務卿魯比奧討論了兩國元首此前電話會談達成的共識。美國總統特朗普20日表示，他不認為烏克蘭會取得最終勝利。烏克蘭總統澤連斯基同一天說，如果受邀，他將加入與美俄元首的會談。



美俄進行“建設性討論”



俄羅斯外交部20日發表聲明說，拉夫羅夫當天與魯比奧通電話，圍繞兩國元首此前電話會談達成的共識進行了“建設性討論”。



聲明說，雙方探討了為落實相關共識可能採取的具體措施。但聲明未進一步披露細節。



美國國務院首席副發言人皮戈特當天也發表聲明說，魯比奧與拉夫羅夫的電話會談討論了美俄兩國總統16日通話的後續行動。聲明說，兩國總統即將就烏克蘭問題舉行的會談“至關重要”，為美俄共同推動俄烏衝突的持久解決提供了契機。



16日，俄羅斯總統普京與美國總統特朗普通電話。特朗普隨後在社交媒體發文說，將與普京在匈牙利首都布達佩斯舉行面對面會晤。17日特朗普在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基後，呼籲俄烏雙方“就地”停火，各自宣布“獲勝”。



據多家美媒報導，特朗普17日與澤連斯基會談時施壓，要求烏克蘭在領土問題上妥協以快速實現停火，雙方發生爭吵。澤連斯基離開白宮時向媒體表示，關於領土問題的討論是一個“困難”且“敏感”的話題，並重申烏克蘭需要“強有力的安全保障”。



今年8月，特朗普與普京在美國阿拉斯加州舉行會談，但未達成任何協議。俄烏停火談判迄今陷入僵局。

