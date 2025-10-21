高市早苗首輪投票即當選　成日本首位女首相

中評社香港10月21日電／共同社報導，日本自民黨總裁高市早苗（64歲）在21日下午眾院全體會議的首相指名選舉中，當選為第104任首相。她成為憲政史上首位女首相。眾院的總票數為465票，自民黨的高市早苗獲得237票，立憲民主黨的野田佳彥獲得149票。高市在首輪投票即得票數超過半數，直接當選為首相。



高市在首相石破茂（68歲）表明辭職意向的一個半月後接掌政權。她當天會立即組建內閣，經過在皇宮的首相任命儀式和閣僚認證儀式後，啟動自民黨和日本維新會的執政聯盟。她正考慮指示編制應對物價高漲的2025年度補充預算案。



新內閣中，高市基本決定起用前地方創生擔當相片山皋月（66歲）擔任財務相，讓在總裁選舉中與其競爭的農相小泉進次郎（44歲）擔任防衛相，另一名競爭對手官房長官林芳正（64歲）擔任總務相。總裁選舉中擔任高市推薦人之一的前防衛政務官小野田紀美（42歲）將被任命為經濟安全保障擔當相。高市計劃由前農林水產副大臣鈴木憲和（43歲）擔任農相、前法務副大臣平口洋（77歲）擔任法相。高市還有意起用經濟再生擔當相赤澤亮正（64歲）擔任經濟產業相，正就此協調。參議員牧野京夫（66歲）也將被首次任命為內閣成員。



高市有意起用前幹事長茂木敏充（70歲）擔任外相、前防衛相木原稔（56歲）擔任官房長官。



石破內閣已於21日上午在內閣會議上集體辭職。



鑒於執政黨淪為少數派，立憲民主黨黨首野田佳彥摸索了推出在野黨統一候選人的可能性，提出投票給國民民主黨黨首玉木雄一郎也是選項，但相關協商未果。



高市在黨高層會議上表示，“將設法贏得首相指名，作為執政黨加快推進政策。”預計高市將於當晚在首相官邸召開記者會，介紹經濟對策的主要內容及今後的重點政策。



20日與自民黨達成組建執政聯盟協定的日本維新會當前僅採取閣外協作方式。高市計劃起用維新會國會對策委員長遠藤敬（57歲）出任首相助理。是否任用牽涉派系收回扣事件的議員將成為焦點。