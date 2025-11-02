仇長根：國民黨兩岸路線需與時俱進

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根（中評社 束沐攝） 中評社南京11月2日電（記者 束沐）華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根在南京大學2025年兩岸關係研討會上發言。他表示，當前兩岸關係仍處於複雜敏感的階段，各種因素的交織博弈，深刻影響著台海局勢走向。歷史大勢不可逆，“台獨”是絕路，統一是正道。唯有堅持“九二共識”、反對“台獨”，才能讓兩岸關係重回正軌，實現民族復興的共同願景。



民進黨“台獨”路線頑固 但不敢輕舉妄動



仇長根表示，賴清德及民進黨當局的大陸政策以“謀獨”為核心，持續走對抗路線，拒不承認“九二共識”，鼓噪“兩岸互不隸屬”，打造所謂“台灣之盾”，煽動“抗中保台”，限縮兩岸交流，“倚外謀獨”。賴“嘴硬”騙選票，維護政黨政客既得利益，但這些圖謀沒有底氣，更沒有實力，都是徒勞的，不可能得逞。



國民黨兩岸路線及政策 需要與時俱進



仇長根分析，這次國民黨主席選舉反映出“傳統維穩派”和“銳意改革派”兩種勢力的對撞，但競選最後關頭競然有人炒所謂“大陸介選”，完全是無稽之談，給綠“遞刀”，撕裂藍營，是否留下“分裂結構性危機”，值得觀察。需要指出的是，新任黨主席不可固守“九二共識，一中各表”，希望看到“九二共識”，與時俱進。



他認為，值得肯定的是，國共兩黨互相致電，有兩個共同點：一是都提到共同政治基礎，即＂九二共識，反對台獨＂。二是中國共產黨賀電提到“推進國家統一”六個字，中國國民黨回電寫道“為民族復興開辟宏偉前景”，這個表述基本上包含了“國家統一前景”。

