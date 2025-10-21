內蒙古阿拉善盟累計治沙超1億畝

圖為阿拉善盟治沙工作者用稻草在沙漠中扎草方格。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月21日電／據新華社報導，近日，內蒙古阿拉善盟全面拉開秋季造林大幕，計劃完成56萬畝造林任務。記者從阿拉善盟林業和草原局瞭解到，改革開放以來，阿拉善盟以工程固沙、生物治沙與林草生態系統綜合治理，搭建起多維度治沙體系，累計治沙超1億畝。



在阿拉善左旗“三北”六期工程蒙甘邊境防沙治沙沙漠鎖邊項目現場，200多名治沙工人俯身沙海，將一株株花棒苗植入沙土中。“我們運用無人機苗木調運技術，以智能化手段替代人力，大幅提升種植效率與精準度，為造林工作注入科技動能。”內蒙古阿拉善左旗藍馬園林生態建設有限責任公司副總經理劉海軍說。



阿拉善盟林草局局長圖布新介紹，為了破解春季造林用工短缺、造林季節單一以及人工造林成活率不高的難題，阿拉善盟經過多年實踐，將單一的春季造林拓展至春秋兩季造林。“秋季造林苗木生長速度顯著高於春季造林苗木生長速度，且平均成活率均達到75%以上，比春季造林成活率提高5個百分點。”



阿拉善盟是國家北方防沙帶的重點治理區域。長期以來，阿拉善盟通過科學技術賦能、構建立體固沙體系、開展區域聯防聯治等模式，使森林覆蓋率由建盟初的2.96%增加到8.42%，草原植被覆蓋度由不足15%達到現在的23.18%。“全盟累計治沙面積突破1億畝，有效遏制了沙漠擴張趨勢，為築牢我國北方重要生態安全屏障提供了堅實支撐。”圖布新說。