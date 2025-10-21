中評社北京10月21日電／據人民網報導，中國對標國際知名城市，打造更具吸引力的國際消費目的地——



鼓勵入境消費，“真金白銀”這樣投



財政部、商務部近日發布通知明確，將在全國選取15個左右試點城市，開展國際化消費環境建設工作。中央財政對試點城市給予資金補助。



國際化消費環境，怎樣建設？“真金白銀”投向哪裡？記者進行了採訪。



著眼細節“精準滴灌”



建設國際化消費環境主要支持哪些城市？現有的國際消費中心城市是重點支持對象。



2021年7月，國務院批准率先在上海、北京、廣州、天津、重慶5個城市，開展國際消費中心城市培育建設。從現實中看，這5個城市作為國際消費中心城市，本身就是消費帶動作用強、發展潛力大、境外旅客較多的城市。



2024年，中國境外旅客入境消費占GDP比重約0.5%，而世界主要國家入境消費占GDP比重在1%到3%之間，入境消費潛力巨大。商務部發布的數據顯示，截至今年7月，五個國際消費中心城市社會消費品零售總額占全國比重超1／8，國家級示範步行街數量占全國1／4，中華老字號數量約占1／3，消費品進口占全國比重達一半以上，離境退稅銷售額占全國比重七成左右。因此，提升入境消費潛力、打造國際化消費環境，必然從國際消費中心城市入手。

