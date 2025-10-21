科技築起防災減災“智慧防線”

中評社北京10月21日電／據新華社報導，10月19日至20日，第二屆氣候變化與災害風險國際學術研討會在北京舉行。來自全球多個國家和地區的四百餘名專家學者齊聚，圍繞極端氣候頻發背景下的災害風險防控展開深入探討。會上啟動的聯合國教科文組織山地災害風險防控教席、發布的四項創新科技成果，展現出中國在全球防災減災領域的科技擔當，也為提升社會防災減災韌性提供了新路徑。



極端天氣日益頻繁，山地災害預報不精準、發布不及時，是防災減災工作痛點。中國科學院成都山地災害與環境研究所研發的“山地災害風險精細監測預報預警平台”，實現了從區域等級預報向精細化險情預報的關鍵突破。



該平台構建了山洪泥石流從降雨、入滲到匯流演進的全過程物理模型，提出區域－流域－小流域三級風險預警體系，有效解決了傳統預警“範圍大、指向弱”的問題，目前已在四川涼山等地投入業務化運行，並計劃三年內落地巴基斯坦，讓科技減災成果惠及“一帶一路”夥伴。



面對中巴經濟走廊沿線災害風險複雜、科研數據分散的難題，中國科學院地理科學與資源研究所開發了“數字中巴經濟走廊”綜合數據平台，並編制了首部《中巴經濟走廊自然資源與綠色發展圖集》。



平台涵蓋本底、時空、圈層、防災減災等七大分支走廊，集成多維度空間數據，為災害研究、資源規劃和綠色發展提供了“一站式”數據支持。圖集則系統梳理了區域自然災害風險和生態禀賦，助力中巴兩國在基礎設施建設中實現“開發與保護協同”。