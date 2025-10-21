天津南港乙烯正用“智能化+大數據”重塑石化產業，不斷提升生產效率和產品質量。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月21日電／據新華社報導，“高”“智”“綠”激活產業新動能 天津南港乙烯撬動千億級產業鏈



作為國家“十四五”重點工程，天津南港乙烯於2024年11月建成投產，總投資超過300億元，每年可為下游提供高端化工產品和精細化學品原料400萬噸，帶動千億元級下游產業發展。



天津南港乙烯正用“智能化＋大數據”重塑石化產業，不斷提升生產效率和產品質量。



從2025年1月開始，天津南港乙烯已實現100%綠電，成為天津市和中國石化首個全綠電工廠，為行業綠色轉型樹立新標杆。



浙江衢州：衝刺四季度 企業向“新”求“質”生產忙



進入四季度，浙江省衢州市工業園區內，多家企業正開足馬力忙生產、趕訂單，全力衝刺年度目標。



在浙江哲豐新材料有限公司的生產車間內，一卷卷標簽離型紙有序下線，等待出廠。在鞏固傳統優勢的同時，企業積極布局電解電容器紙等高端特種紙領域，一次性投產四條新生產線，力爭實現年銷售額新突破。



在衢州市常山縣的浙江富樂德石英科技有限公司車間內，智能設備高效運轉，工人正對石英進行拋光、焊接等操作。今年企業通過在歐洲、東南亞、美洲等地設立銷售管理部門，實現與國際市場的無縫對接。



山東茌平：胚胎蛋產業升級跨越促增收

