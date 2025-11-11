鄭振清：網絡催生兩岸“必然統”共同民意

清華大學台灣研究院副院長鄭振清（中評社 束沐攝） 中評社香港11月11日電（記者 束沐）近日在南京大學2025年兩岸關係研討會上，清華大學台灣研究院副院長鄭振清表示，疫情後的兩岸青年交流適逢兩岸都進入了網絡化、數字化的新時代，在交流形態與傳播影響上都呈現出不同於以往的新特點。



鄭振清將兩岸青年交流的發展歷程概括為四個階段：1987年到2004年的探索階段、2004年到2013年的擴大化階段、2014年到2022年的制度化階段，以及2023年以來的數字化轉型階段。他表示，由於大陸堅持推動兩岸青年交流和深化兩岸融合發展的決心，加上數字化時代的網絡傳播的廣泛使用，台灣當局對兩岸青年交流的限制和嚇阻效果在一定程度上被打破。2023年7月和2024年11月馬英九基金會兩次邀請大陸高校師生訪問團訪問台灣並和多所院校展開交流、2023年3月到2025年6月馬英九帶領台灣青年四次來訪大陸、2025年6月到8月台灣網紅“館長”陳之漢兩次訪陸並直播行程，對兩岸民意都產生了巨大的影響和正面效應。



通過對網絡大數據的分析，鄭振清認為，從大陸高校師生團赴台訪問引發的史無前例的兩岸輿論熱潮，可以看到兩岸青年交流至少產生了以下三個新特點。首先，以青年喜聞樂見的文體交流為主，展現大陸青年風采，促進兩岸青年互學互鑒，可以突破民進黨當局醜化大陸、煽動“抗中保台”情緒的信息繭房。其次，兩岸青年在文體交流中可以感受到平等地位、共同目標與群際合作等群際接觸的正面條件，從形成正向的相互認知改變。再次，線下的青年現實接觸在網絡環境中引發了兩岸億萬民眾參與的線上虛擬接觸熱潮，將兩岸關係帶到了網絡化大眾傳播時代。



他認為，雖然兩岸在政治符號、政治議題上仍存在分歧，但台灣的新新世代通過小紅書、Tiktok、微信等重新認識大陸與兩岸，台灣沒有“天然獨”。新時代的數字化傳播無遠弗屆，正在催生“必然統”的兩岸共同民意。要乘風順勢，引導民意，倒逼台灣政治人物轉變“抗中”、“拒統”的觀念。



鄭振清表示，大陸日新月異的經濟科技發展態勢和良好的社會治理面貌，將使兩岸青年交流朝著有利於融合促統的方向發展，而不可能是“台獨”勢力所期待的培育“天然獨”的方向。以2024年11月底大陸高校師生訪問團訪台為例，這一事件生動詮釋了上述趨勢。整體上此訪通過網絡傳播深刻影響了兩岸民意，促進了相互理解與認同。這一案例證明，兩岸青年交流不僅是文化體育層面的互動，更是推動融合發展的關鍵力量。