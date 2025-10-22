共鑄中華　紀念台灣光復80周年分享會舉行

“共鑄中華 光陰為證”——紀念台灣光復80周年分享會21日上午在北京台灣會館舉行（中評社 陳思遠攝） 中評社北京10月22日電（記者 陳思遠）“共鑄中華 光陰為證”——紀念台灣光復80周年分享會21日上午在北京台灣會館舉行。兩岸各界代表齊聚一堂，通過重溫歷史記憶、分享家國故事，深切緬懷抗日先烈，凝聚推動祖國統一、實現民族復興的共同信念。



全國台聯副會長鄭平在致辭中表示，台灣同祖國始終命運相連，生死與共。在台灣被侵占的苦難歲月裡，無數台灣同胞用鮮血和生命來證明自己是中國人，是中華民族大家庭中不可分離的成員。鄭平強調，台灣光復是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利的重要成果，《開羅宣言》《波茨坦公告》等國際法文件明確確認了中國對台灣的主權，這一歷史與法理事實不容任何勢力歪曲篡改。台灣同胞長達50年的抗日戰爭史，充分證明了台灣人始終是中國人，“台獨”分裂行徑是對歷史的背叛，更是對先輩犧牲的褻瀆。



中國日報社編委紀濤表示，越來越多的台灣青年在親歷祖國日新月異的發展變化中，在同大陸青年的互學互鑒中，不斷加深對歷史的瞭解、對民族的認知，不斷增強對祖國的認同感和歸屬感。他們的思考、他們的聲音，真實而有力，值得被更多人聽見，也應該被更廣泛地傳播。



北京市台聯黨組書記袁海鵬表示，台灣同胞的抗日鬥爭是全民族抗戰的重要組成部分，台灣光復是全體中華兒女的共同榮耀。任何否定台灣光復、美化殖民歷史的行徑，都是對歷史的背叛，也是對抗日先烈的褻瀆，更是對民族感情的傷害。我們必須正本清源，讓歷史的真相代代相傳。



台灣抗日志士親屬協進會理事長林銘聰通過視頻致辭表示，國家疆土不容分割，民族文化必須傳承，日據時期無數台灣志士前輩前僕後繼投身抗爭，用熱血點燃抗日聖火，才換來了台灣光復的勝利。



分享會圍繞“根在華夏，源遠流長”“甲午悲歌，九州同愾”“台胞守土，誓不臣倭”“心向祖國，謀求復合”“重歸版圖，普天同慶”五大主題篇章依次展開，以歷史脈絡為主線，深刻闡釋了台灣光復的重大歷史與現實意義。

