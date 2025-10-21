中國AI應用增　激發經濟動能

中國AI應用普及化，助力新興產業快速崛起，例如工業機器人。（圖片來源：大公網） 中評社北京10月21日電／據大公網報導，今年首三季中國經濟增長5.2%，在外部不確定性增加之下展現出強勁韌性。事實上，在人工智能（AI）競爭賽道上，中國正積極擴大應用場景，推動產業壯大發展，激發新增長動能。目前中國工業機器人產量、訂單量急升，逐步成為具代表性的新興戰略產業，有望打造成經濟新增長點。



美國總統特朗普關稅政策衝擊全球貿易及經濟，國際貨幣基金組織（IMF）預期今年世界經濟維持3.2%低速增長，而2026年有可能進一步減速至3.1%，可見美國貿易保護主義、單邊主義對世界經濟穩定性構成嚴重威脅。在不穩定、不確定的環球政經環境中，今年第三季中國經濟同比增長4.8%，雖然較次季的5.2%增速，放慢0.4個百分點，但表現仍較預期為佳，增長較2024年全年及去年同期分別加快0.2及0.4個百分點，延續良好經濟增長勢態，相信是與擴大內需消費及加力創新發展的政策舉措有效，能夠頂住外部下行壓力，令今年首三季中國經濟保持5.2%的中高速增長，有望實現全年5%左右的增長目標。



加力創新發展 打造新增長點



事實上，內地今年分四批向地方下達3000億元人民幣超長期特別國債資金，支持消費品舊換新，今年前三季最終消費支出對經濟增長貢獻率達53.5%，比去年全年提升了9個百分點。同時，內地推動大規模設備更新改造，促進產業轉型升級，今年前三季設備工具購置投資同比增長14%，拉動全部投資增長2個百分點。



此外，中國創新力度不斷加大，新興戰略產業迅速崛起。前三季規模以上裝備製造業、高技術製造業增加值占整體工業增加值比重分別達到35.9%及16.7%。值得留意的是，中國AI技術突飛猛進，推進與產業深度融合，湧現AI大模型、人形機器人、智能駕駛、腦機接口等創新技術成果，助力新興產業壯大發展，將不斷釋出新經濟增長動能，這是中國經濟保持長期向好的主要因由所在。



美國狂燒錢 AI投資呈泡沫化



正當市場憂慮美國AI投資泡沫化之際，環球資金仍然蜂擁流向中資科技股，反映投資者更加看好中國AI發展模式，持續押注中國成功搶占AI高地，推動人形機器人等新興產業快速發展，通過AI技術應用，以轉化成為經濟新增長動能。