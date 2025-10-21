智能機器人“聖杯時刻”已至？

中評社北京10月21日電／據大公網報導，繼“五一”期間，內地黃山、泰山、華山、廬山等多個著名景區，相繼引入了登山外骨骼、智能髕骨帶、登山杖等“外骨骼機器人”智能輔助產品，供登山遊客租用，引起極大回響；國慶期間，一些景區出動人形機器人和機器狗巡邏，也成為一時佳話。各類智能機器人大顯身手，具身智能技術和產業的發展，是否已到了“聖杯時刻”？



自從今年1月，宇樹科技的人形機器人登上央視春晚舞台，與舞蹈員共舞，大大提升了普羅市民對人形機器人能力的認知和預期。不少人都殷切期待，搭配人工智能的機器人很快便可在不同場景用上，特別是在醫療、教育、養老、救援和家庭服務等領域，處理一些需求迫切，但人不想做、不願意做或不適合做的工作。



不過，目前市場上的人形機器人，大多仍處於商業化早期階段。業內估計，五到十年後，能夠做家務、做飯、攙扶老人的通用機器人才能真正落地，距離真正實現“實用化、好用化”，大規模商用還需一定時間。在此之前，要在商業層面上實現大規模量產和商業落地，搭配人工智慧的具身智能機器人更具潛力。



具身智能是一個更廣泛的概念，泛指擁有身體並與物理世界交互的智能系統。具身智能側重於將人工智能與機器人相結合，通過與環境的直接互動來學習和進化，實現“感知─行動─認知”的深度融合；人形機器人則是利用其類似人類的外形和運動能力來承載具身智能，實現更廣泛的應用。



國際機器人聯合會9月發布的《2025年世界機器人報告》顯示，2024年，全球新安裝工業機器人54.2萬台，較十年前翻了一番多。其中，中國新安裝29.5萬台，占一半以上。中國在工業機器人應用和工廠現代化方面取得顯著成就，在全球機器人產業中正發揮著“需求引擎”的關鍵作用。



中國機器人應用甚廣，深入應用於汽車、電子、金屬加工、食品和紡織等工業領域，執行上下料、分揀、裝配、焊接、噴塗和檢測等任務，物流與倉儲業也使用AGV（自動導引車）進行成品搬運和配送，這些應用旨在提高效率、產品品質和安全性。近兩年得益於人工智能的發展，資本和人才湧入這一賽道，推動整個行業加快前進，還正積極拓展在醫療、教育、養老、救援和家庭服務等非工業領域。

